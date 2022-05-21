Трансфером Дембеле в «ПСЖ» занялся лично президент клуба Аль-Хелайфи

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«ПСЖ» не оставляет попыток заключить контракт с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле.

По сведениям журналиста Лоика Танзи, проработкой трансфера полузащитника занялся президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.

Это свидетельствует в том числе о предстоящих кадровых изменениях в руководстве: как сообщалось ранее, ожидается уход Леонардо с поста спортивного директора.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Со статистикой выступлений 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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