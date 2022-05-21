Федотов про 5:1 с «Динамо»: «Рыцарский футбол принес «Сочи» серебряные медали»

Главный тренер «Сочи» высказался о победе над (5:1) в .

«Начну с поздравлений команде. Эта команда показала себя во всей красе при подготовке: ощущали, что приложим максимум усилий в борьбе за серебро.

Несмотря на то, что мы первые пропустили, подхлестнуло то, что впереди было много времени. Команда понеслась вперед, в первом тайме сделала ясным конечный результат матча. Огромная благодарность за сезон, за начало с первого тура. Есть задача в каждом матче показывать максимум.

Итог ровно пройденного сезона закономерен. Поздравляю наших болельщиков, сегодня они в большом количестве присутствовали на сезоне. Мы отмечали, что сегодня прекрасная погода, полный стадион. Что может быть лучше, чтобы показать себя во всей красе?

Ребята откликнулись на этот призыв. Рыцарский футбол принес нам сегодня серебряные медали.

Итог [сезона] – эта медаль. Команда, опираясь на статистику, прибавила во всех компонентах. Оборона, прессинг, контроль мяча, результативность атак стали лучше. Команда росла от матча к матчу. Опираясь на эти данные, проделана плодотворная работа.

Без профессионального отношения футболистов сложно это представить. Они выполняют тяжелый труд и получают от этого удовольствие», – сказал Федотов.

Федотов – лучший тренер сезона. Привести «Сочи» к cеребру – это мощнейше

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