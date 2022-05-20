«Главное, чтобы водку не стали продавать. Пусть тогда и систему туалетов улучшат». Ринат Билялетдинов о пиве на стадионах

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Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о том, что «Динамо» будет продавать пиво на матче с «Сочи».

«Главное, чтобы водку к пиву не стали продавать! Люди должны уметь дозировать пиво. Кому-то и половины бокала хватит, а кому-то и трех мало. Пусть тогда и систему туалетов улучшат!

А то будет у нас не футбол, а пивная. Нужно сделать это организованно, чтобы было культурное потребление. Нужно уметь дозировать», – сказал бывший тренер «Рубина».

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