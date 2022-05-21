Слуцкий ушел с пресс-конференции после 1:2 от «Уфы»: «Надеюсь, вы не будете мучить меня вопросами»

проигнорировал вопросы журналистов после вылета «Рубина» из .

Казанская команда проиграла «Уфе» (1:2) в матче 30-го тура и вылетела из Премьер-лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице.

Главный тренер на пресс-конференции после игры произнес только вступительную речь, после чего спешно удалился, не став дополнительно отвечать на вопросы прессы.

«Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые заполнили стадион.

Если бы не они, то не было бы такой сверхдраматичной концовки и такого реального шанса все изменить, поэтому огромное спасибо болельщикам, что пришли, что поддерживали.

Всем большое спасибо. Надеюсь, вы не будете мучить меня вопросами», – сказал Слуцкий и покинул зал для пресс-конференций.

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