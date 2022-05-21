Слуцкий – второй в истории РПЛ тренер-чемпион, чья команда вылетела. Первым был Газзаев

«Рубин» под руководством тренера Леонида Слуцкого вылетел из РПЛ.
Казанская команда заняла 15-е место по итогам сезона.
Ранее Слуцкий становился чемпионом Премьер-лиги в качестве тренера. Он приводил к титулу ЦСКА в 2013, 2014 и 2016 годах.
Слуцкий стал вторым в истории российского высшего дивизиона тренером, который в разные годы становился чемпионом и вылетал со своими командами.
Ранее подобное уже случалось с Валерием Газзаевым. В 1995 году он завоевывал титул со «Спартаком-Аланией», в 2003-м, 2005-м и 2006-м – с ЦСКА. По ходу сезона-2012/13 Газзаев сменил на посту главного тренера «Алании» своего сына Владимира, и команда завершила чемпионат РФПЛ на последнем месте.
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