Слуцкий – второй в истории РПЛ тренер-чемпион, чья команда вылетела. Первым был Газзаев

«Рубин» под руководством тренера Леонида Слуцкого вылетел из РПЛ.

Казанская команда заняла 15-е место по итогам сезона.

Ранее Слуцкий становился чемпионом Премьер-лиги в качестве тренера. Он приводил к титулу ЦСКА в 2013, 2014 и 2016 годах.

Слуцкий стал вторым в истории российского высшего дивизиона тренером, который в разные годы становился чемпионом и вылетал со своими командами.

Ранее подобное уже случалось с . В 1995 году он завоевывал титул со «Спартаком-Аланией», в 2003-м, 2005-м и 2006-м – с . По ходу сезона-2012/13 Газзаев сменил на посту главного тренера своего сына Владимира, и команда завершила чемпионат на последнем месте.

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