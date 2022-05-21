«Краснодар» выиграл ЮФЛ-1, забив на 91-й минуте. «Спартак» с рекордной победой 9:0 отстал на 1 балл

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«Краснодар» стал победителем ЮФЛ-1.

«Быки» одержали волевую победу над «Рубином» (2:1) в заключительном, 26-м, туре и, набрав 59 очков, выиграл турнир. У «Спартака» – 58.

«Краснодар» уступал в Казани в конце матча, пропуская вперед «Спартак». Однако голы Дмитрия Кучугуры и Даниила Мельникова на 82-й и 90+1-й минутах принесли команде Андрея Отюцкого победу в игре и турнире.

Серебряные медали ЮФЛ-1 завоевал «Спартак», разгромивший «Ростов» с рекордным для счетом 9:0. Пять голов забил нападающий Павел Мелешин, который благодаря этому стал лучшим бомбардиром с 28 голами. В турнирной таблице красно-белые отстали от «Краснодара» на одно очко.

Третьим финишировал «Зенит», гарантировавший себе бронзу в последнем туре благодаря домашней победе над ФШМ (2:0). Клуб из Санкт-Петербурга в прошлом году победил в ЮФЛ-1.

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