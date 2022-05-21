Медведев – в воротах «Рубина» на матч с «Уфой». Он не играл с августа

Основной вратарь «Рубина» остался в запасе на решающий матч с «Уфой».

С первых минут в 30-м туре ворота команды в Казани будет защищать , не игравший в Премьер-лиге в этом сезоне (в прошлом было 4 матча) и не выходивший на поле с августа 2021 года – с матча Лиги конференций против «Ракува» (0:1).

Кроме того, в защите казанцев снова сыграет хавбек .

Если «Рубин» проиграет сегодня, клуб напрямую вылетит из РПЛ в Олимп-ФНЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Рубину» грозит прямой вылет, у 4 команд может быть по 30 очков. Все расклады битвы за выживание в РПЛ

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