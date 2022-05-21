Экс-игрок «Сочи» Карапетян: «Отстранение России – на 1000% неправильно. Но санкции делают страну только сильнее»

осудил отстранение российских клубов от еврокубков на будущий сезон.

«Отстранение России от международного футбола – на 1000% неправильное решение. УЕФА сам всех приучил, что спорт – вне политики.

Когда я играл со своим клубом в Лиге Европы против команды из Азербайджана, руководство просило УЕФА помочь нам с выдачей мне визы на игру. Тогда УЕФА ответил: в политические темы мы не лезем.

Был известный случай, когда не смог сыграть в финале Лиги Европы за «Арсенал» против «Челси», потому что матч проходил в Баку. УЕФА в тот раз тоже объяснил, что не участвует в политических темах.

Если вы такие принципиальные, будьте такими до конца! Но они полностью изменили свое мнение. Конечно, на них тоже давят, и теперь там внутри жесткая политика.

Но санкции делают Россию только сильнее», – сказал бывший нападающий и сборной Армении, выступающий за «Алашкерт».

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