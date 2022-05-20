Тренер «Локо» Комппер о решении остаться в России: «Я вне политики. Думаю не только о себе и не бегу, столкнувшись с давлением»

Тренер объяснил свое решение остаться в России.

– В Германии многие задаются вопросом, почему вы не уехали из России вместе с .

– Могу понять недовольство многих людей, учитывая то, как медиа преподносят эту тему.

Спортсменам всегда запрещалось делать политические заявления. А теперь меня вдруг стали спрашивать о политической ситуации. Я этого не понимаю. Почему мне сейчас позволять использовать себя для политических заявлений?

Я полностью вне политики, и мое решение остаться в Москве – это не попытка идти против течения. Я начал здесь работу, которая посвящена нашему проекту, игрокам и команде. Я командный игрок и думаю не только о себе, я не бегу, столкнувшись с давлением извне.

Мы с моим штабом решили остаться, потому что работаем с молодыми игроками, причем не только с россиянами, но и с хорватами, поляками и французами. В январе мы подписали футболиста из Франции. Бегство с моей стороны было бы несправедливым по отношению к этому парню.

К тому же это не соответствует моим ценностям. Убежать и оставить после себя выжженную землю – точно не в моем характере, – сказал немец.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам