Тренер «Локомотива» Комппер: «Уровень РПЛ упадет без еврокубков, амбициозные игроки покинут Россию. Хочу работать в Бундеслиге»

Тренер хочет работать в Бундеслиге.

– Вы хотите вернуться в Бундеслигу?

– Это моя мечта. Я хочу тренировать в Бундеслиге.

Моя работа в Москве – серьезный шаг вперед, но из-за событий на Украине российским клубам не разрешили выступать в еврокубках.

Так что уровень лиги упадет. Амбициозные футболисты покинут Россию.

Путь должен вести меня обратно в Европу, в Бундеслигу. Это моя цель. Я хочу добиться максимума как тренер, – сказал немец.

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