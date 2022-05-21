Анчелотти о Бэйле после 0:0 с «Бетисом»: «Он хотел попрощаться c болельщиками, но плохо себя чувствовал. Оправится к финалу ЛЧ»

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Карло Анчелотти сообщил, почему хавбек «Реала» Гарет Бэйл не сыграл с «Бетисом» (0:0).

Главный тренер мадридского клуба высказался после матча 38-го тура Ла Лиги.

«Он хотел сыграть и попрощаться [c болельщиками], но плохо себя чувствовал.

У Бэйла остался последний шанс, он оправится к финалу [Лиги чемпионов]», – сказал Анчелотти.

Агент Бэйла подтвердил уход Гарета из «Реала» и считает вероятным возвращение в АПЛ: «Но посмотрим сперва, выйдет ли Уэльс на ЧМ»

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