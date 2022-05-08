Анчелотти о пропуске Бэйлом чемпионского матча «Реала»: «Его все любят. Он просто не мог двигаться»

объяснил, почему не праздновал чемпионство «Реала» с партнерами.

«Бэйла все любят. Он не присутствовал, потому что не мог шевельнуться. Я тоже сталкивался с таким: твою спину сковало, ты не можешь двигаться.

Когда он здоров, то тренируется так же, как и остальные.

Дело было не в том, что он отстранился от команды. Дело было в том, что он не мог двигаться», – сказал главный тренер «Реала».

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