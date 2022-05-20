У «Реала» 1 победа в 4 последних матчах перед финалом ЛЧ с «Ливерпулем»

«Реал» выиграл всего один матч из четырех последних в чемпионате Испании.

В 38-м туре Ла Лиги команда сыграла на своем поле вничью с (0:0).

До этого мадридцы уступили (0:1), разгромили (6:0) и поделили очки с (1:1).

Сегодняшняя игра была для , который досрочно одержал победу в Примере, последней перед финалом Лиги чемпионов.

28 мая «Мадрид» в Париже сыграет с .

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