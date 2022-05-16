Агент Бэйла подтвердил уход Гарета из «Реала» и считает вероятным возвращение в АПЛ: «Но посмотрим сперва, выйдет ли Уэльс на ЧМ»

Джонатан Барнетт сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл покинет «Реал Мадрид».
– Он уходит из «Реала», а что касается Уэльса – посмотрим, все будет зависеть от того, выйдет ли команда на ЧМ-2022. Тогда решение и будет принято.
– Вероятнее всего, Гарет вернется в Англию?
– Думаю, да, но посмотрим сперва, выйдет ли Уэльс на чемпионат мира, – сказал агент футболиста.
В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел 5 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Его контракт с «Реалом» истекает по окончании нынешнего сезона.
Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
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