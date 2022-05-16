Агент Бэйла подтвердил уход Гарета из «Реала» и считает вероятным возвращение в АПЛ: «Но посмотрим сперва, выйдет ли Уэльс на ЧМ»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид возможные трансферы сборная Уэльса по футболу Гарет Бэйл ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 агенты Джонатан Барнетт Футбол

Джонатан Барнетт сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл покинет «Реал Мадрид».

– Он уходит из «Реала», а что касается Уэльса – посмотрим, все будет зависеть от того, выйдет ли команда на ЧМ-2022. Тогда решение и будет принято.

– Вероятнее всего, Гарет вернется в Англию?

– Думаю, да, но посмотрим сперва, выйдет ли Уэльс на чемпионат мира, – сказал агент футболиста.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел 5 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Его контракт с «Реалом» истекает по окончании нынешнего сезона.

Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные