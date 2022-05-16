Агент Бэйла подтвердил уход Гарета из «Реала» и считает вероятным возвращение в АПЛ: «Но посмотрим сперва, выйдет ли Уэльс на ЧМ»

сообщил, что полузащитник покинет .

– Он уходит из «Реала», а что касается Уэльса – посмотрим, все будет зависеть от того, выйдет ли команда на . Тогда решение и будет принято.

– Вероятнее всего, Гарет вернется в Англию?

– Думаю, да, но посмотрим сперва, выйдет ли на чемпионат мира, – сказал агент футболиста.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел 5 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Его контракт с «Реалом» истекает по окончании нынешнего сезона.

Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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