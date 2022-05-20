Президент «Урала»: «Мнение директора «Спартака» никому не интересно. Там есть одно мнение – Заремы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Евгений Мележиков Зарема Салихова Футбол

Григорий Иванов высказался о мнении гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова по расширению РПЛ.

Мележиков сегодня заявил, что «Спартак» против увеличения числа участников чемпионата.

«Мнение, которое озвучивает директор «Спартака», никому не интересно. В московском «Спартаке» есть одно мнение – мнение Заремы. А остальные – неправильные.

Ему даже лучше не высказываться, потому что не его это дело. Мое мнение [по поводу расширения РПЛ] – за 18 команд», – сказал президент «Урала».

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