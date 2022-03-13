Олег Романцев: «18 команд в РПЛ – нужный шаг. Стоит подумать о совместном чемпионате с сильнейшими клубами Беларуси»

поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд.

«Очень хорошо понимаю президента «Урала» Григория Иванова, который поддерживает идею расширения Премьер-лиги. Да, на дворе непростые времена, которые коснулись и футбола. Надеюсь, не все еще потеряно, здравый смысл восторжествует, и высокие европейские футбольные начальники поймут, что творят беззаконие.

Ну а нам надо продолжать идти дальше и думать, как наладить свое футбольное импортозамещение. Я вижу его в увеличении числа турниров, розыгрыше каких-то кубков с участием клубов бывшего СССР. А чем больше игр, больше футбола – тем больше движения вперед!

Согласен со Славой Фетисовым, что нынче не самое удачное время для увеличения Премьер-лиги. Но это расширит географию нашего футбола, покажет, что никакие санкции не остановят нас в стремлении развивать эту любимую миллионами россиян игру.

Быть может, стоит подумать о совместном чемпионате с сильнейшими клубами Беларуси. Словом, надо искать пути для движения вперед. И 18 команд, пусть в чем-то и рискованный здесь шаг, но нужный», – сказал бывший тренер .

Желание клубов РПЛ отменить вылет в ФНЛ – ошибка и ускорение деградации