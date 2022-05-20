Глава судей о замене Иванова на игре «Рубин» – «Уфа»: «Один из лучших рефери России. Уверен, что качественно проведет матч»

РФС не будет менять главного арбитра на матче РПЛ между и «Уфой».

Руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал предложение гендиректора уфимцев Шамиля Газизова заменить арбитра , который назначен на предстоящий матч.

«Назначение арбитров на матчи находится исключительно в компетенции Российского футбольного союза.

В заключительном туре 5 из 8 матчей имеют существенное турнирное значение, поэтому при выборе бригад арбитров должен учитываться комплекс факторов.

Однако клубы не в праве вмешиваться в эту работу и выбирать «удобного» себе судью.

Иванов – один из лучших рефери России. Он претендует на попадание в элитную группу ФИФА, в которую также входит Сергей Карасев и другие лучшие арбитры мира.

Уверены в том, что он качественно проведет предстоящую встречу», – сказал Каманцев.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам