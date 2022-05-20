Газизов предложил поменять арбитра матча «Рубин» – «Уфа». На игру назначен Иванов

«Уфа» предложила заменить главного арбитра матча с «Рубином».

На игру 30-го тура РПЛ назначен Сергей Иванов, которого критиковал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«Я сегодня на собрании лиги предложил поменять арбитра матча «Рубин» – «Уфа». Рустем Сайманов слышал мое предложение.

Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи. Я сам лично предложил, чтобы в матче не было никаких инсинуаций – все это слышали.

За матчем «Рубин» – «Уфа» будут очень серьезно следить. Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу] это было доложено при всех.

Реакция? Мы сказали, что «Уфа» будет не против, если главного арбитра матча поменяют. Я предложил – пожалуйста. Если это возможно, то мы не будем против», – сказал гендиректор клуба из Башкортостана.