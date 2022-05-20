Глебов об алкоголе на стадионах: «Не особо хорошо, но нашему народу нужно пиво. Пусть вводят»

считает, что россиянам нужно пиво на стадионах.

– Пиво на стадионах в России – не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво. Пусть вводят.

– Согласен с Родниной, что наш футбол без стаканчика смотреть невозможно?

– У меня другое мнение. Я с ней не согласен абсолютно, – сказал полузащитник .

Ранее правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило продавать на спортивных объектах алкоголь крепостью до 16,5%.

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