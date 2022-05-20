«Матч ТВ» снизит сумму ТВ-контракта с РПЛ в случае расширения лиги

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«Матч ТВ» снизит сумму контракта с РПЛ в случае расширения чемпионата.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Поступают вопросы относительно перспектив нашего контракта с РПЛ при увеличении количества участников лиги.

Позиция такова, что в настоящий момент у нас есть действующий контракт с РПЛ, а также соглашение, которое вступает в силу с начала следующего сезона и рассчитано на четыре года.

Вышеуказанное изменение формата проведения чемпионата будет являться основанием для пересмотра стоимости лицензионного договора в сторону уменьшения», – написал Конов в телеграм-канале.

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