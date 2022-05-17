Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры: «Даже мысли не было. У меня еще год контракт с ЦСКА»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Алан Дзагоев Чемпионат.com Футбол

Алан Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры. 

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация.

У меня еще год действует контракт с ЦСКА», – сказал полузащитник армейцев. 

Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года. В составе команды провел 397 матчей, забил 77 голов и сделал 93 результативные передачи. Вместе с ЦСКА игрок стал трехкратным чемпионом России.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

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