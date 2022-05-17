Дзагоев завершит карьеру по окончании сезона. Фернандес покинет ЦСКА

Из ЦСКА уходят два футболиста.

31-летний защитник покинет московский клуб после завершения нынешнего сезона , сообщает «Спорт-Экспресс».

Также в следующем сезоне за армейцев не будет выступать 31-летний полузащитник , который, по данным Sport24, принял решение завершить профессиональную карьеру.

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио». В составе московского клуба три раза выигрывал чемпионат России. В 2018 году выступал за сборную России на чемпионате мира.

Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года. В составе команды провел 397 матчей, забил 77 голов и сделал 93 результативные передачи. Вместе с ЦСКА игрок стал трехкратным чемпионом России.

Ранее появилась информация, что ЦСКА не активирует опцию выкупа хавбека Юсуфа Языджи.

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