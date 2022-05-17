Дзагоев завершит карьеру по окончании сезона. Фернандес покинет ЦСКА

Из ЦСКА уходят два футболиста.
31-летний защитник Марио Фернандес покинет московский клуб после завершения нынешнего сезона РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
Также в следующем сезоне за армейцев не будет выступать 31-летний полузащитник Алан Дзагоев, который, по данным Sport24, принял решение завершить профессиональную карьеру.
Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио». В составе московского клуба три раза выигрывал чемпионат России. В 2018 году выступал за сборную России на чемпионате мира.
Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года. В составе команды провел 397 матчей, забил 77 голов и сделал 93 результативные передачи. Вместе с ЦСКА игрок стал трехкратным чемпионом России.
Ранее появилась информация, что ЦСКА не активирует опцию выкупа хавбека Юсуфа Языджи.
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