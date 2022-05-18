Тебас о Мбаппе в «Реале»: «Серия А после перехода Роналду не выросла, а упала. Одних игроков недостаточно, нужны адекватные управленческие решения»

Президент Ла Лиги высказался о возможном переходе в .

«Если Мбаппе перейдет, а, кажется, это обязательно произойдет, это положительно повлияет на всю лигу.

Но приведу Италию в качестве примера: если приезд отличных игроков не сопровождается общим импульсным развитием проекта, это бесполезно.

Серия А получила большое налоговое преимущество благодаря помощи правительства в снижении налогов для тех, кто приезжает из-за рубежа, и смогла принять игроков уровня и других известных футболистов.

Серия А не только не выросла, наоборот, она упала. Итальянский случай показывает, что одних игроков недостаточно, нам нужны адекватные управленческие решения, которые приведут к росту клуба.

Они могут подписать Холанда, Мбаппе или обоих сразу, но без точной модели это бесполезно», – сказал .

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