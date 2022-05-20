«Матч ТВ» покажет все игры 30-го тура РПЛ на своих каналах: «Краснодар» – «Ахмат» – на «Матч! Боец», «Динамо» – «Сочи» – на «Матч Премьер»

Все матчи последнего тура покажут на каналах «Матч».

Изначально планировалось, что из 8 матчей тура, которые начнутся одновременно, в 17:00 по московскому времени 21 мая, по телевизору покажут четыре: «Динамо» – «Сочи» («Матч Премьер»), «Нижний Новгород» – «Зенит» («Матч! Страна»), «Рубин» – «Уфа» («Матч! Арена»), «Химки» – «Спартак» («Матч! Футбол 2»). Остальные игры планировалось показать на сайте и в приложение «Матча». Основной канал «Матч ТВ» планировал провести онлайн всех игр.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил об изменениях в планах показа.

«Друзья, ситуация, которая возникла с показом последнего тура, конечно, не могла устроить как болельщиков всех команд, так и нас. Мы вместе с коллегами из РПЛ в последние несколько дней искали выход из ситуации и в итоге рады поделиться новостью: все матчи последнего тура будут показаны на каналах «Матч» в прямом эфире!

Хочу поблагодарить руководство российской Премьер-лиги за конструктивный и плодотворный диалог!

Как ранее и обещали, все игры также можно будет бесплатно посмотреть на нашем сайте и приложении, а на «Матч ТВ» вас ждет онлайн всех игр.

Расписание игр на наших каналах:

Матч! Футбол 1 – «Крылья Советов» –

Матч! Футбол 2 – «Химки» – «Спартак»

Матч! Футбол 3 – – «Ростов»

Матч! Страна – «Нижний Новгород» –

Матч! Арена – «Рубин» – «Уфа»

Матч! Боец – – «Ахмат»

Матч! Игра – «Арсенал» – «Урал»

Матч Премьер – «Динамо» – «Сочи», – написал Тащин в телеграм-канале.

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