В «Юве» чувствуют, что Погба хочет вернуться в Турин, несмотря на более выгодное предложение от «ПСЖ». В ближайшие дни будут новые контакты с его агентом

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«Ювентус» считает, что имеет превосходство над «ПСЖ» в переговорах с хавбеком Полем Погба.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в туринском клубе чувствуют, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» хочет вернуться в состав «бьянконери», несмотря на то, что «ПСЖ» предлагает ему больше денег.

«Ювентус» собирается в ближайшие дни напрямую связаться с агентами француза и обсудить возможные варианты перехода. Сам Поль пока будет обдумывать, как ему поступить.

Контракт Погба истекает ближайшим летом. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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