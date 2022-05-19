В «Юве» чувствуют, что Погба хочет вернуться в Турин, несмотря на более выгодное предложение от «ПСЖ». В ближайшие дни будут новые контакты с его агентом

«Ювентус» считает, что имеет превосходство над в переговорах с хавбеком .

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в туринском клубе чувствуют, что полузащитник хочет вернуться в состав «бьянконери», несмотря на то, что «ПСЖ» предлагает ему больше денег.

собирается в ближайшие дни напрямую связаться с агентами француза и обсудить возможные варианты перехода. Сам Поль пока будет обдумывать, как ему поступить.

Контракт Погба истекает ближайшим летом. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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