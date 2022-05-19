Погба согласовал контракт с «Ман Сити», но отказался от перехода из-за боязни фанатов «МЮ»

Хавбек вел переговоры о переходе в .

По данным The Times, полузащитник согласовал условия личного контракта и мог присоединиться к новой команде на правах свободного агента.

Однако француз в итоге передумал, посчитав, что болельщики «МЮ» сделают его жизнь в Манчестере невыносимой. Погба две недели назад известил «горожан», что в случае ухода из «МЮ» продолжит карьеру за пределами .

Ранее сообщалось, что пригласить Погба намерен «Ювентус».

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