Погба согласовал контракт с «Ман Сити», но отказался от перехода из-за боязни фанатов «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Поль Погба Футбол

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба  вел переговоры о переходе в «Манчестер Сити».

По данным The Times, полузащитник согласовал условия личного контракта и мог присоединиться к новой команде на правах свободного агента.

Однако француз в итоге передумал, посчитав, что болельщики «МЮ» сделают его жизнь в Манчестере невыносимой. Погба две недели назад известил «горожан», что в случае ухода из «МЮ» продолжит карьеру за пределами АПЛ.

Ранее сообщалось, что пригласить Погба намерен «Ювентус».

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