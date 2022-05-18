Миятович о «Реале»: «У кого еще 8 четырехкратных победителей ЛЧ? У «Ливерпуля» команда не лучше»

считает, что у «Ливерпуля» нет преимущества над «Реалом».

Команды встретятся в финале 28 мая.

«У какой еще команды есть 8 четырехкратных победителей Лиги чемпионов? Очень сложно повторить то, что сделал .

Я не думаю, что у команда лучше. Ни у кого нет настолько совершенной команды, как у «Реала», – сказал бывший форвард мадридцев.

Джейми Каррагер: «Оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» на всех позициях. Шансов на ЛЧ больше, чем на АПЛ»

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