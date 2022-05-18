Миятович о «Реале»: «У кого еще 8 четырехкратных победителей ЛЧ? У «Ливерпуля» команда не лучше»

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Предраг Миятович считает, что у «Ливерпуля» нет преимущества над «Реалом».

Команды встретятся в финале Лиги чемпионов 28 мая.

«У какой еще команды есть 8 четырехкратных победителей Лиги чемпионов? Очень сложно повторить то, что сделал «Реал».

Я не думаю, что у «Ливерпуля» команда лучше. Ни у кого нет настолько совершенной команды, как у «Реала», – сказал бывший форвард мадридцев.

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