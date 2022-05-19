«Штутгарт» выкупил у «Арсенала» защитника Мавропаноса после двух лет аренды

Теги Штутгарт премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал трансферы Константинос Мавропанос Атакан Каразор Футбол

«Штутгарт» объявил о том, что защитник Константинос Мавропанос остается в команде.

Греческий футболист был арендован у «Арсенала», и немецкий клуб воспользовался опцией выкупа игрока, заключив с ним контракт до 2025 года. Ранее сообщалось, что плата составит 3 млн евро.

Мавропанос провел в «Штутгарте» два сезона и принял участие в 52 матчах Бундеслиги, забив 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также клуб до 2026 года продлил контракт с защитником Атаканом Каразором. На счету немецкого футболиста 24 матча в этой Бундеслиге. Его показатели – тут.

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