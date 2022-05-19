«Реал» предлагал Кроосу продлить контракт до 2024-го. Хавбеку нужно подумать, он не хочет быть обузой

еще не решил, продлит ли контракт с «Реалом».

По данным Marca, по ходу нынешнего сезона руководство мадридского клуба предложило полузащитнику продлить контракт, срок которого истекает летом 2023 года, еще на сезон. Тони ответил, что еще рано обсуждать продолжение сотрудничества.

Хавбек хочет посмотреть, в каком физическом и психологическом состоянии будет в следующем сезоне, и только после этого решить, останется ли он в «Реале». Кроос не хотел бы продлить контракт и стать обузой для «Реала».

Кроос счастлив в и «Реале», он наслаждается игрой за клуб и жизнью в столице . Карло Анчелотти считает Тони незаменимым игроком.

Несколько раз 32-летний полузащитник говорил, что не хотел бы слишком долго продолжать профессиональную карьеру.

В этом сезоне немец провел 42 матча за «Мадрид» и забил 2 гола. Его статистику можно изучить здесь.

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