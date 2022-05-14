Кроос пошутил, что статуя Агуэро у стадиона «Ман Сити» больше похожа на него

пошутил по поводу открытия статуи .

Журналист BBC Sport Саймон Стоун опубликовал фотографию статуи у «Этихад Стэдиум» и подписал: «Серхио здесь».

«Уверены?» – написал немецкий полузащитник , намекая, что монумент больше похож на него, чем на аргентинца.

«Горожане» вчера открыли статую Агуэро, когда исполнилось 10 лет золотому голу Серхио – на 93:20 форвард забил «Куинз Парк Рейнджерс», и этот мяч принес «Сити» первое чемпионство за 44 года.

Фото: твиттер Саймона Стоуна

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