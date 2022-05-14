Кроос пошутил, что статуя Агуэро у стадиона «Ман Сити» больше похожа на него

Тони Кроос пошутил по поводу открытия «Ман Сити» статуи Серхио Агуэро.
Журналист BBC Sport Саймон Стоун опубликовал фотографию статуи у «Этихад Стэдиум» и подписал: «Серхио здесь».
«Уверены?» – написал немецкий полузащитник «Реала», намекая, что монумент больше похож на него, чем на аргентинца.
«Горожане» вчера открыли статую Агуэро, когда исполнилось 10 лет золотому голу Серхио – на 93:20 форвард забил «Куинз Парк Рейнджерс», и этот мяч принес «Сити» первое чемпионство за 44 года.
Фото: твиттер Саймона Стоуна
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