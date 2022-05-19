Агент Кравцова: «Решение вернуть Кирилла в «Зенит» логично. Он хорошо себя проявил, зенитовец до мозга костей»

Агент Кирилла Кравцова высказался о возвращении полузащитника в «Зенит».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга отзовет футболиста из аренды в .

– Кирилла изначально отдавали за игровой практикой, чтобы затем вернуть в клуб. Практику он получил в полном объеме.

Но пока глобального разговора с не было, сейчас у команд очная встреча, после нее будем общаться. Хотя это решение выглядит правильным, в нынешней ситуации будет логичным его вернуть, Кирилл хорошо себя проявил.

– В то же время в составе освобождается место в связи с уходом Оздоева.

– Если Кравцова возвращают на позицию Оздоева на скамейке, это не очень радостная новость для нас. Естественно, у Кирилла большое желание играть в «Зените», он в клубе с семи лет, зенитовец до мозга костей.

Но он хочет играть, а если разговор о том, чтобы сидеть на скамейке, то, наверное, лучше еще хотя бы полгода провести в «Нижнем», где ему очень сильно доверяют и сам он это доверие оправдывает, – сказал Андрей Талаев.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам