«МЮ» сообщил «Барсе» и агентам де Йонга, что не готов платить около 75 млн евро, так как это большая часть бюджета на трансферы (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» не готов платить слишком много за хавбека «Барсы» Френки де Йонга.

Каталонский клуб хочет получить за полузащитника 65 млн фунтов (около 75 млн евро) – столько «Барса» отдала «Аяксу» за де Йонга в 2019 году.

Однако, как пишет Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» сообщил «Барсе» и представителям де Йонга, что не может заплатить так много, так как эта сумма составляет значительную часть трансферного бюджета клуба на лето. Стороны пока далеки от компромисса.

В этом сезоне 25-летний хавбек провел 46 матчей в составе каталонского клуба, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его полную статистику можно найти здесь.

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