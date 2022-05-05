Куртуа о «ПСЖ», «Челси» и «Сити»: «Реал» выбил большие клубы, потратившие много денег в попытке взять ЛЧ»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа описал путешествие команды к финалу .

«Мы выбили очень большие клубы, которые потратили много денег в попытке выиграть ЛЧ. И тот путь, что мы проделали, обыграв , и сегодня, стал еще более впечатляющим благодаря победам на последних минутах.

Каждый хочет выиграть финал, добравшись до него. Если у тебя уже четыре трофея, ты станешь еще более легендарным, взяв пятый.

Если уж выходит в финал, так для того, чтобы победить», – сказал Куртуа Movistar.