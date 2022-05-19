Вендел о доминировании «Зенита» в РПЛ: «Сохраним нацеленность на победу в каждом матче – нас никто не остановит»

Хавбек «Зенита» Вендел высказался о доминировании клуба в .

— Как ты себе объясняешь причины тотального доминирования ?

— Победа приходит к тем, кто жертвует всем ради нее, кто каждую неделю на тренировках отдает всего себя, чтобы в день матча выйти на поле и набрать три очка.

С каждым годом мотивация «Зенита» побеждать становится все выше — и в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы опять повторить этот успех.

— Есть мнение, что «Зенит» выигрывает благодаря тому, что у него самый сильный состав в лиге. На твой взгляд, это главная причина этих побед?

— Главная причина — командная работа. Мы действуем как единое целое, прекрасно понимаем друг друга на поле. Одной силой состава в футболе ничего не добиться.

— В чем эволюционировал «Зенит» за этот год?

— Мы стали еще сильнее ментально, еще лучше отладили тактические взаимодействия. И прибавили в борьбе, в неуступчивости.

— Сутормин сказал, что «Зенит» делает все, чтобы быть похожим на «Баварию». Ты видишь схожие черты между этими клубами?

— Ну а кто не хочет быть бессменным футбольным лидером на протяжении многих лет? Кому не хочется завоевать 10 чемпионств подряд, кто не мечтает об этом? Для этого мы и трудимся на тренировках.

— Ты видишь конкурентов в будущем? Способен ли «Зенит» тоже выиграть 10 титулов подряд, как «Бавария»?

— В России много сильных клубов — «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». Но если мы сохраним нашу нацеленность на победу в каждом матче и концентрацию на конечной цели, нас никто не остановит, – сказал .

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам