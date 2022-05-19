Капитан «Рейнджерс» Тавернье после поражения в финале ЛЕ: «Горжусь, как мы провели турнир»

Джеймс Тавернье прокомментировал поражение «Рейнджерс» в финале Лиги Европы.

Капитан шотландского клуба высказался после матча с «Айнтрахтом» (1:1, 4:5 по пен.).

«Я горжусь каждым из наших парней и тем, как мы провели турнир, горжусь каждым болельщиком, которые обеспечили нам фантастическую поддержку.

Мы просто не смогли победить в финале. Мы страшно разочарованы», – сказал Тавернье.

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