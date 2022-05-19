Ван Бронкхорст о поражении «Рейнджерс» в финале ЛЕ: «Не наш день. Мы сделали все для победы»

Джованни ван Бронкхорст прокомментировал поражение в финале .

Главный тренер шотландского клуба высказался после матча с (1:1, 4:5 по пен.).

«Мы сделали все для победы. Пенальти – это лотерея, сегодня просто был не наш день. Игроки выложись полностью, игра была очень тяжелой.

Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею. Если побеждаешь – память на всю жизнь, уступаешь – тебе остается горечь поражения.

Физически пришлось тяжело. Футболисты отдали на поле все силы. Приходилась делать замены, так как футболисты сильно устали. Впрочем, это относится к обеим командам», – сказал ван Бронкхорст.

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