Тренер «Айнтрахта» о победе в финале ЛЕ: «Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. Невероятно!»

Главный тренер прокомментировал завоевание .

высказался после финального матча с (1:1, 5:4 по пен.).

«Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона.

Я еще не думал о Лиге чемпионов следующего сезона. Я никогда не заглядываю так далеко, потому что не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы.

Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома», – сказал Гласнер.

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