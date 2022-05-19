Вратарь «Айнтрахта» Трапп стал игроком финала Лиги Европы. У него 5 сэйвов и отбитый пенальти

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Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп признан лучшим игроком финала Лиги Европы.

Голкипер парировал удар хавбека «Рейнджерс» Аарона Рэмзи в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4). Также на его счету пять сэйвов в течение игры.

Трапп выступает за клуб из Франкфурта с сезона-2018/19. Также он играл за него с 2012 по 2015 год. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт УЕФА

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