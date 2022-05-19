«Айнтрахт» сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории. Клуб занял 11-е место в Бундеслиге

«Айнтрахт» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Немецкий клуб выиграл Лигу Европы, победив в финале «Рейнджерс» (1:1, по пенальти – 5:4), и получил путевку в главный еврокубок Европы.

Отметим, что «Айнтрахт» выступал в Кубке евроейских чемпионов и даже доходил до финала в сезоне-1959/60, в котором крупно проиграл «Реалу» (3:7). С тех пор клуб не пробивался в турнир, который с сезона-1992/93 получил свое нынешнее название – Лига чемпионов.

Команда из Франкфурта под руководством тренера в этом сезоне заняла лишь 11-е место в Бундеслиге.

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