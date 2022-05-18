Бутрагеньо о Модриче: «Эталон ценностей «Реала». Такие игроки возвеличивают историю футбола и спорта»

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Эмилио Бутрагеньо считает, что Лука Модрич воплощает ценности «Реала»

«Лука, ты – эталон ценностей, которые олицетворяет мадридский «Реал». Ты часть истории этого клуба. Такие игроки, как ты, возвеличивают не только историю футбола, но и спорта в целом.

У меня есть дети, и я говорю им, что если они хотят быть футболистами, то у них есть пример. Ты заслужил уважение не только болельщиков, но и всего мира.

Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты являешься примером всех тех ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Для «Реала» это большая честь», – сказал директор мадридского клуба.  

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