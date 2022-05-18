Модрич получил награду «Легенда MARCA»: «Предпочитаю выигрывать командные титулы, а не индивидуальные, но я очень рад получить этот приз»

получил награду «Легенда MARCA».

Приз вручает испанская газета MARCA в знак признания заслуг выдающихся спортсменов.

«Я очень горжусь тем, что получил награду от такого важного СМИ мирового уровня. Для меня большая честь быть в одном ряду с лучшими спортсменами. Я хотел бы поблагодарить свою семью, моих партнеров по команде, тренеров. Я предпочитаю выигрывать командные титулы, а не индивидуальные, но я очень рад получить этот приз», – сказал полузащитник .

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