Модрич получил награду «Легенда MARCA»: «Предпочитаю выигрывать командные титулы, а не индивидуальные, но я очень рад получить этот приз»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Лука Модрич получил награду «Легенда MARCA». 

Приз вручает испанская газета MARCA в знак признания заслуг выдающихся спортсменов. 

«Я очень горжусь тем, что получил награду от такого важного СМИ мирового уровня. Для меня большая честь быть в одном ряду с лучшими спортсменами. Я хотел бы поблагодарить свою семью, моих партнеров по команде, тренеров. Я предпочитаю выигрывать командные титулы, а не индивидуальные, но я очень рад получить этот приз», – сказал полузащитник «Реала»

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