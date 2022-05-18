Модрич о «Реале»: «Знаю, что меня любят, и в каждом матче стараюсь отплатить. Это мой дом»

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Лука Модрич рассказал об отношении к «Реалу»

«Я знаю, что люди из «Реала» любят меня, это невероятно, и я очень благодарен за эту любовь. В каждом матче я стараюсь делать все возможное, чтобы отплатить эту любовь. 

Для меня «Реал» – это все, это мой дом, я чувствую себя очень счастливым. В такие моменты я очень счастлив, я просто один из болельщиков «Реала». Это на всю жизнь», – сказал полузащитник «Реала» на вручении награды «Легенда» от Marca. 

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