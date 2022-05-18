Слуцкий, Дюпин и Тальби раздали около 800 билетов на игру «Рубин» – «Уфа» за 3 часа

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Представители «Рубина» поучаствовали в раздаче билетов на игру с «Уфой» в 30-м туре РПЛ.

Главный тренер Леонид Слуцкий, вратарь Юрий Дюпин и защитник Монтассар Тальби перед последним матчем чемпионата России поучаствовали в специальной акции, прошедшей в клубном магазине атрибутики. За три часа они раздали болельщикам порядка 800 билетов, а также делали с посетителями фотографии и раздавали им автографы.

На матч с «Уфой» планируется отпустить 30 тысяч бесплатных билетов. Игра пройдет 21 мая на «Ак Барс Арене», начало – в 17:00 по московскому времени.

Игроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру с «Уфой», чтобы болельщики посетили матч бесплатно

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