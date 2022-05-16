Игроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру с «Уфой», чтобы болельщики посетили матч бесплатно

Болельщики «Рубина» смогут бесплатно посетить матч с «Уфой».

Тренерский штаб и игроки казанского клуба выкупили все билеты на домашний матч 30-го тура РПЛ, в котором «Рубин» будет бороться за право остаться в РПЛ. В случае поражения от «Уфы» команда Леонида Слуцкого вылетит в Олимп-ФНЛ напрямую.

«В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков – тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на игру.

Приходите на стадион и поддержите свою команду в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее!» – сказано в заявлении на сайте «Рубина».

Чтобы получить бесплатный билет, болельщикам нужно будет либо обратиться в одну из касс, обозначенных на сайте клуба, либо оформить его на сайте «Рубина». В одни руки или на один аккаунт можно оформить не более четырех билетов.

«Рубин» сыграет с «Уфой» в субботу, 21 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

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