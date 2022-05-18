Анзор Кавазашвили: «Спартак» должен сделать акцент на школу, не тратить деньги на иностранцев – это даст пользу всему российскому футболу»

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» должен сделать ставку на воспитанников.
Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать всех иностранцев, которые летом вернутся из аренд.
– Кого из этого списка «Спартак» должен постараться сохранить?
– Остон Урунов? В «Спартаке» есть такой футболист? Никто из этого списка «Спартаку» не нужен, кроме Понсе. Не надо их в команде держать.
– Почему именно Эсекиэль Понсе?
– Он умеет голы забивать. Только поэтому.
– А как же Ларссон? В прошлом сезоне он забил 15 голов.
– Хорошо, уговорил ты меня. Но в принципе, что один, что второй – они «Спартаку» не подходят. «Спартак» – особый клуб и должен приглашать футболистов, которые умеют играть в футбол со 100-процентной отдачей. А эти играют наполовину.
– Что в текущей ситуации важнее для «Спартака»: выручить деньги с продажи иностранцев или постараться сохранить их для глубины состава? Ведь, по всей видимости, лимит будет ослаблен.
– Я считаю, что «Спартак» должен пойти по линии «Краснодара» и сделать акцент на школу. Не тратить деньги на иностранцев, а воспитывать своих игроков. Это дешевле и даст пользу не только «Спартаку», но и всему российскому футболу, – сказал бывший вратарь красно-белых.
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