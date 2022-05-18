Анзор Кавазашвили: «Спартак» должен сделать акцент на школу, не тратить деньги на иностранцев – это даст пользу всему российскому футболу»

считает, что «Спартак» должен сделать ставку на воспитанников.

Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать всех иностранцев, которые летом вернутся из аренд.

– Кого из этого списка «Спартак» должен постараться сохранить?

– ? В «Спартаке» есть такой футболист? Никто из этого списка «Спартаку» не нужен, кроме Понсе. Не надо их в команде держать.

– Почему именно ?

– Он умеет голы забивать. Только поэтому.

– А как же Ларссон? В прошлом сезоне он забил 15 голов.

– Хорошо, уговорил ты меня. Но в принципе, что один, что второй – они «Спартаку» не подходят. «Спартак» – особый клуб и должен приглашать футболистов, которые умеют играть в футбол со 100-процентной отдачей. А эти играют наполовину.

– Что в текущей ситуации важнее для «Спартака»: выручить деньги с продажи иностранцев или постараться сохранить их для глубины состава? Ведь, по всей видимости, лимит будет ослаблен.

– Я считаю, что «Спартак» должен пойти по линии «Краснодара» и сделать акцент на школу. Не тратить деньги на иностранцев, а воспитывать своих игроков. Это дешевле и даст пользу не только , но и всему российскому футболу, – сказал бывший вратарь красно-белых.

Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK