Анзор Кавазашвили: «Спартак» должен сделать акцент на школу, не тратить деньги на иностранцев – это даст пользу всему российскому футболу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Йордан Ларссон Эсекиэль Понсе Остон Урунов Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» должен сделать ставку на воспитанников.

Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать всех иностранцев, которые летом вернутся из аренд.

– Кого из этого списка «Спартак» должен постараться сохранить?

Остон Урунов? В «Спартаке» есть такой футболист? Никто из этого списка «Спартаку» не нужен, кроме Понсе. Не надо их в команде держать.

– Почему именно Эсекиэль Понсе?

– Он умеет голы забивать. Только поэтому.

– А как же Ларссон? В прошлом сезоне он забил 15 голов.

– Хорошо, уговорил ты меня. Но в принципе, что один, что второй – они «Спартаку» не подходят. «Спартак» – особый клуб и должен приглашать футболистов, которые умеют играть в футбол со 100-процентной отдачей. А эти играют наполовину.

– Что в текущей ситуации важнее для «Спартака»: выручить деньги с продажи иностранцев или постараться сохранить их для глубины состава? Ведь, по всей видимости, лимит будет ослаблен.

– Я считаю, что «Спартак» должен пойти по линии «Краснодара» и сделать акцент на школу. Не тратить деньги на иностранцев, а воспитывать своих игроков. Это дешевле и даст пользу не только «Спартаку», но и всему российскому футболу, – сказал бывший вратарь красно-белых. 

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