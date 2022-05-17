«Спартак» отказался от организации сектора активной поддержки на финале Кубка из-за бойкота фанатов

«Спартак» отреагировал на бойкот фанатами клуба финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Мы отказались от организации сектора активной поддержки, поскольку наши фанаты продолжают бойкот.

Это элементарно вопрос безопасности. Если мы организуем сектор поддержки, мы за него отвечаем. Но общаться не с кем.

У активных фанатов есть свои организации, которые на связи с клубом. На матч они не пойдут.

Фанаты заявили о своей позиции, обратной дороги нет», – сказал глава пресс-службы «Спартака» .

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» 29 мая встретится с . Матч состоится на стадионе «Лужники».

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