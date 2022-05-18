Экс-судья Федотов: «Игрок «Краснодара» начал Москалеву пихать, и это в 19 лет, а тот все проглотил»

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» — (1:0).

«Хорошая работа Москалева. Он только упустил момент с фолом Тарбы на Кривцове на 29-й минуте. Игрок начал арбитру пихать, и это в 19 лет, а тот все проглотил.

Что касается момента с Ушаковым, то его правильно не удалили в игре. Это желтая карточка, тут важно место попадания — голеностоп. Если бы в другое место попал — да, все для красной карточки было бы. Оценка — 8,3», — сказал Федотов.

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