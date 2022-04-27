На матч «Зенит» – «Локомотив» назначен Москалев, Турбин обслужит игру «Спартака» и «Крыльев», Мешков – ЦСКА и «Ахмата»

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Назначены арбитры на матчи 27-го тура РПЛ.

30 апреля (суббота)

«Динамо»«Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Рубин»«Сочи»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар»«Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Антон Фролов; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит»«Локомотив»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Сергей Мацюра.

1 мая (воскресенье)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Зуев.

«Химки» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Николай Левников.

2 мая (понедельник)

«Арсенал» – «Нижний Новгород»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Игорь Синер.

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