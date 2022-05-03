Безбородов будет судить матч ЦСКА – «Сочи», Москалев назначен на игру «Урал» – «Спартак»

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Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ.

6 мая (пятница)

«Крылья Советов»«Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Колобаев.

7 мая (суббота)

«Урал»«Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит»«Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Нижний Новгород»«Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

8 мая (воскресенье)

«Уфа» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Арсенал»«Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Андрей Бутенко.

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