Безбородов будет судить матч ЦСКА – «Сочи», Москалев назначен на игру «Урал» – «Спартак»

Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ.
6 мая (пятница)
«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Колобаев.
7 мая (суббота)
«Урал» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.
«Зенит» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.
«Нижний Новгород» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.
ЦСКА – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
8 мая (воскресенье)
«Уфа» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Андрей Бутенко.