Кукуян – главный судья матча «Спартак» – «Зенит», Иванов – ВАР и другие назначения 29-го тура РПЛ

Павел Кукуян обслужит матч «Спартака» и «Зенита».
РФС назначил арбитров на матчи 29-го тура РПЛ.
13 мая (пятница)
«Сочи» – «Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Юрий Чеботарев.
14 мая (суббота)
«Уфа» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ростов» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.
«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
15 мая (воскресенье)
«Урал» – «Рубин»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.
«Спартак» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Эдуард Малый.
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Зуев.
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